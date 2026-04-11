الاحتلال يجبر أشقاء على هدم منازلهم الثلاثة في القدس ويشرّد 25 فردًا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي وائل طحان وشقيقيه على هدم منازلهم ذاتيًا في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، تحت تهديد الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم القسري.

ووفق مصادر مقدسية تتكون المنازل من مبنى أول مكوّن من طابقين، مساحة كل طابق 200 متر مربع، ويقطنه 12 فردًا، ومبنى ثانٍ مماثل من طابقين بمساحة 200 متر مربع لكل طابق ويقطنه 8 أفراد، إضافة إلى منزل ثالث منفصل بمساحة 120 مترًا مربعًا ويقطنه 5 أفراد.

ويبلغ مجموع أفراد العائلات 25 شخصًا، علمًا أن البناء قائم منذ نحو 30 عامًا، وقد فرضت سلطات الاحتلال مخالفات مالية تصل إلى 280 ألف شيكل على أصحاب المنازل.

وفي السياق، أدانت محافظة القدس هذا الإجراء، مؤكدًا أن سياسة الهدم الذاتي تأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، ويهدف إلى تهجير السكان قسرًا والتضييق عليهم، خاصة في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين