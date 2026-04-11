حماس تهنَّئ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في ذكرى انطلاقتها

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وأمينها العام الرفيق الدكتور طلال ناجي، وإلى جميع قياداتها وكوادرها ومناضليها في الوطن والشتات بمناسبة الذكرى الحادية والستين لانطلاقتها، معبّرةً عن بالغ تقديرها لمسيرتها النضالية العريقة، ولدورها الوطني الراسخ ضمن المشروع التحرري للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في "حماس"، حسام بدران: "لقد شكّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة محطةً بارزةً في مسار المقاومة الفلسطينية، وأسهمت منذ تأسيسها في ترسيخ نهج الكفاح الوطني المسلح بوصفه خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه، كما رفضت مشاريع التسوية التي لم تُلبِّ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدةً مركزية هدف تحرير كامل التراب الفلسطيني، ومواصلة دورها الفاعل في ميادين الإسناد والمواجهة".

وأوضح بدران أن "حماس" تعتز بعلاقاتها الوطنية مع الجبهة، مؤكدًا أهمية تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وتكامل الأدوار بين مختلف قوى المقاومة، خاصةً في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية لمحاولات تصفية مستمرة، بما يستدعي أعلى درجات التماسك والصمود.

رئيس مكتب العلاقات الوطنية في "حماس"، حسام بدران

وشدّد على أن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته المتواصلة يفرضان على الجميع مضاعفة الجهود والعمل المشترك، بما يعزّز قوة الموقف الوطني ويقرّب من تحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعودة والتحرير.

وأعرب بدران عن أمله بأن تحمل هذه الذكرى مزيدًا من الثبات والتوفيق، وأن تتكلل جهود الشعب وقواه الوطنية بالنصر، وأن ينعم الأسرى بالحرية، وأن تبقى فلسطين عنوانًا للصمود والمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين