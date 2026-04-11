أبل تتمسك بـ "آيفون آير" وتخطط لإطلاق جيلين رغم ضعف المبيعات

ذكرت تسريبات جديدة أن شركة أبل ستمضي قدمًا في إطلاق جيلين على الأقل من هاتفها فائق النحافة آيفون آير، رغم مبيعاته المنخفضة.

وقال المُسرّب المعروف باسم "Fixed Focus Digital"، في منشور على منصة "ويبو" الصينية، إن"آير 2 سيواصل دورة التحديثات المعتادة للمنتج؛ مهما كانت المبيعات متدنية، ستتحمل أبل الوضع على مضض وتمضي قدمًا في إطلاق ما لا يقل عن جيلين"، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأار استطلاع أجرته شركة "KeyBank Capital Markets" للمستثمرين إلى انعدام الطلب تقريبًا على الهاتف، حيث أفاد محلل سلاسل التوريد مينغ-تشي كو بأنه من المتوقع أن يخفض الموردون طاقتهم الإنتاجية بأكثر من 80% بين تاريخ الإطلاق والربع الأول من عام 2026.

وتوقفت شركة "Luxshare" الموردة للهاتف عن تصنيعه في أكتوبر، بينما كان من المتوقع أن توقف شركة فوكسكون، وهي مورد آخر، الإنتاج بحلول نهاية ديسمبر، مما يجعل من الممكن الاعتقاد بأن الهاتف خرج بالكامل من خطوط الإنتاج.

ومع ذلك، ذكر موقع "ذي إنفورميشن" أن شركة أبل تدرس حاليًا إعادة تصميم آيفون آير لإضافة كاميرا خلفية ثانية، ما يُعالج إحدى الشكاوى الرئيسية المتعلقة بالجيل الحالي.

ويشير أحد التقارير إلى أن الكاميرا الثانية قد تكون عدسة "Fusion Ultra Wide" بدقة 48 ميغابكسل. ويشير تقرير آخر إلى أن الجيل الثاني سيشمل تخفيضًا في الوزن، ونظام تبريد بغرفة بخار، وسعة بطارية محسنة، إلى جانب تحسينات أخرى في الأداء.

وسبق أن حققت أجهزة آيفون 12 ميني، وآيفون 13 ميني، وآيفون 14 بلس وآيفون 15 بلس أداءً ضعيفًا بشكل مشابه لآيفون آير، ولم تستمر سوى لجيلين فقط لكل منها.

ومن المتوقع إطلاق هاتف آيفون آير 2، إذ مضت "أبل" قدمًا في خطة طرحه، في ربيع عام 2027.

المصدر / وكالات