الصحة بغزة: 11 شهيدًا و 26 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

أبل تتمسك بـ "آيفون آير" وتخطط لإطلاق جيلين رغم ضعف المبيعات

الصحة بغزَّة: الادعاءات المتداولة حول "سفر المرضى" انسجامٌ مرفوض مع رواية الاحتلال

"رفاق العمر حتى الشهادة".. إبراهيم وفتحي حكاية وفاء لا تنكسر

مصرع خمسة مواطنين جراء حادث سير جنوب نابلس

القيادي بفتح إياد نصر يهاجم الناشط حمزة المصري ويتهمه بالعمالة ونشر الأكاذيب

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لتمثيل جنود الاحتلال بجثمان شهيد في الضفة

"حماس" ترحِّب بوقف النار بين واشنطن وطهران

عبد العاطي: تأخر وصول اللجنة الإدارية لغزة يُقيّد بشروط سياسية وأمنية تُفرغها من دورها

انتهاكاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. 8 شهداء بنيران الاحتلال على قطاع غزة

مصرع خمسة مواطنين جراء حادث سير جنوب نابلس

11 ابريل 2026 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
ضحايا حادث السير الخمسة

لقي خمسة مواطنين مصرعهم، فجر السبت، إثر حادث سير مروع وقع على الطريق الالتفافي القريب من قرية الساوية، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة في الضفة، العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص في المكان.

وأوضح أن ثلاثة من الضحايا هم من سكان محافظة طولكرم، فيما ينحدر اثنان من محافظة رام الله.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحايا هم: أمير الشيخ، أيهم المشد، مراد الحازم من قرية كفر جمال، إضافة إلى وجدي أحمد مخارزة ونجله من منطقة رام الله.

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفيات في رام الله وطولكرم، في حين باشرت شرطة المرور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وناشدت الشرطة السائقين ضرورة الالتزام بقوانين السير، وقيادة مركباتهم بما يتلاءم مع ظروف الطريق، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

