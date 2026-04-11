الصحة بغزة: 11 شهيدًا و 26 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

أبل تتمسك بـ "آيفون آير" وتخطط لإطلاق جيلين رغم ضعف المبيعات

الصحة بغزَّة: الادعاءات المتداولة حول "سفر المرضى" انسجامٌ مرفوض مع رواية الاحتلال

"رفاق العمر حتى الشهادة".. إبراهيم وفتحي حكاية وفاء لا تنكسر

مصرع خمسة مواطنين جراء حادث سير جنوب نابلس

القيادي بفتح إياد نصر يهاجم الناشط حمزة المصري ويتهمه بالعمالة ونشر الأكاذيب

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لتمثيل جنود الاحتلال بجثمان شهيد في الضفة

"حماس" ترحِّب بوقف النار بين واشنطن وطهران

عبد العاطي: تأخر وصول اللجنة الإدارية لغزة يُقيّد بشروط سياسية وأمنية تُفرغها من دورها

انتهاكاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. 8 شهداء بنيران الاحتلال على قطاع غزة

11 ابريل 2026 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
الرئيس الكوري الجنوب لي جاي ميونغ (أرشيف)

 نشر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مقطع فيديو يعود لعام 2024، على حسابه في موقع "إكس" لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى في الضفة الغربية المحتلة، وكتب: "يجب احترام القانون الإنساني تحت أي ظرف من الظروف".

ولم يصدر الرئيس الكوري الجنوبي في منشوراته أمس الجمعة، تعليقا مباشرا للصراع الدائر في الشرق الأوسط أو العمليات الحربية الحالية لدولة الاحتلال، لكنه قال: "لا يجب تكرار الدروس المحفورة على الجروح المؤلمة للماضي كمآسٍ متكررة".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن مقطع الفيديو، الذي أعاد نشره من حساب آخر، يعود لحادث "صادم" في سبتمبر/ أيلول 2024، تم التحقيق فيه أيضا من قبل السلطات الإسرائيلية. ولم يقدم مكتب لي أي تفسير فوري عن سبب نشره لتلك الرسائل.

وفي شهر سبتمبر 2024، أظهرت مشاهد مصورة، تنكيل جنود الاحتلال بجثامين 3 من الشهداء في بلدة قباطية.

وبيّنت الفيديوهات إقدام الجنود على إلقاء الجثامين من فوق سطح منزل حاصرته القوات الإسرائيلية في البلدة بعد اغتيالهم.

المصدر / وكالات
#كوريا الجنوبية #شهداء #الضفة الغربية

متعلقات

الأكثر قراءة