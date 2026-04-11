رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لتمثيل جنود الاحتلال بجثمان شهيد في الضفة

نشر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مقطع فيديو يعود لعام 2024، على حسابه في موقع "إكس" لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى في الضفة الغربية المحتلة، وكتب: "يجب احترام القانون الإنساني تحت أي ظرف من الظروف".

이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠습니다.



우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없습니다. https://t.co/owqj9Rg1lk — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 9, 2026

ولم يصدر الرئيس الكوري الجنوبي في منشوراته أمس الجمعة، تعليقا مباشرا للصراع الدائر في الشرق الأوسط أو العمليات الحربية الحالية لدولة الاحتلال، لكنه قال: "لا يجب تكرار الدروس المحفورة على الجروح المؤلمة للماضي كمآسٍ متكررة".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن مقطع الفيديو، الذي أعاد نشره من حساب آخر، يعود لحادث "صادم" في سبتمبر/ أيلول 2024، تم التحقيق فيه أيضا من قبل السلطات الإسرائيلية. ولم يقدم مكتب لي أي تفسير فوري عن سبب نشره لتلك الرسائل.

وفي شهر سبتمبر 2024، أظهرت مشاهد مصورة، تنكيل جنود الاحتلال بجثامين 3 من الشهداء في بلدة قباطية.

وبيّنت الفيديوهات إقدام الجنود على إلقاء الجثامين من فوق سطح منزل حاصرته القوات الإسرائيلية في البلدة بعد اغتيالهم.

