"حماس": الاحتلال يتعامل باستهتارٍ مع مساعي الوسطاء لاتفاق وقف اطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة مروّعة بقتل ستةٍ من المواطنين في مخيم البريج، في امتدادٍ لحرب إبادةٍ لم تتوقف، رغم كل الأحاديث المضلِّلة التي تتحدث عن صمود وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، أن هذه الجريمة البشعة تؤكد أحقية مطلب قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بضرورة إلزام العدو المجرم بتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف خروقاته، قبل الشروع في استحقاقات المرحلة الثانية.

اقرأ أيضًا: "حماس" تُطالب بالعمل الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال في غزة

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وقال إنه "من الواضح أن الاحتلال يتعامل باستهتارٍ كامل مع كل مساعي الوسطاء والدول الضامنة، ويضرب بعرض الحائط نداءات الجميع لوقف عمليات الإبادة والالتزام باستحقاقات الاتفاق".

اقرأ أيضًا: مركز حقوقي: خروقات إسرائيلية ممنهجة أفقدت اتفاق غزة مضمونه

ومنذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من أكتوبر 2025 الماضي، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 783، بينما بلغ عدد الإصابات 2036 جريحًا، إلى جانب انتشال 759 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و317 شهيدًا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و158 مصابًا بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين