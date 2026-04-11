قاليباف يصل إسلام آباد: سنُفاوض بحسن نية لكننا لا نثق بالطرف المقابل

11 ابريل 2026 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف

نشر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، فجر يوم السبت، صورة له على متن الطائرة المتجهة بوفد طهران المفاوض إلى باكستان، وأمامه صور وحقائب أطفال ميناب الشهداء، وأرفقها بعبارة: "رفاقي في هذه الرحلة".

وقال قاليباف لدى وصوله إلى مطار إسلام آباد، إنّ طهران لديها حسن النية لكنها لا تثق في الطرف المقابل، مضيفاً: " تجاربنا الماضية في المفاوضات لم تكن مشجعة".

كما ذكر بأنه جرى "شن حربين على إيران خلال عام واحد، بينما كانت في وسط عملية تفاوضية".

وأمس الجمعة، أفاد التلفزيون الإيراني بوصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد، برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، في إطار تحركات دبلوماسية مرتبطة بالمسار التفاوضي مع الولايات المتحدة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الوفد يضم لجاناً أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية، مؤكداً أن انطلاق المحادثات يبقى مرهوناً بقبول الطرف الآخر للشروط المسبقة التي وضعتها إيران لبدء المفاوضات.

ويرافق قاليباف في الزيارة كل من وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أحمديان، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشورى.

المصدر / فلسطين أون لاين
