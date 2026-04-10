فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لهذه الأسباب.. "إسرائيل" تستبعد مدريد من مركز مراقبة غزة

قاسم ينتقد موقف السلطة الفلسطينيَّة تجاه ما يتعلَّق بغزَّة

قاسم: "إسرائيل" عجزت ميدانيًّا... ورسالة للمسؤولين لوقف التَّنازلات

الشيف سمر النباهين.. مشروع صغير ينعش الأمل وسط ركام غزة

أطباء بلا حدود: الأوضاع المعيشية بغزة مأساوية و"إسرائيل" تعرقل الإغاثة

نتنياهو يتقدم بطلب تأجيل جلسات محاكمته بتهم الفساد

إصابة جنديين إسرائيليين بشظايا مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان

خروقات متواصلة.. أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزّة

"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على إقامة 34 مستوطنة جديدة بالضفة

لبنان: مجزرة داميّة بحق عناصر الأمن بالنبطية وحزب الله يدكُّ أهداف إسرائيلية

لهذه الأسباب.. "إسرائيل" تستبعد مدريد من مركز مراقبة غزة

10 ابريل 2026 . الساعة 22:14 بتوقيت القدس
وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، يوم الجمعة، منع إسبانيا من المشاركة في مركز التنسيق المدني العسكري "CMCC" في كريات غات، الذي أُنشئ ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، مساء يوم الجمعة، إن القرار جاء  بالتنسيق بين وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك لما وصفته بـ "الهوس المعادي لإسرائيل لدى حكومة إسبانيا برئاسة بيدرو سانشيز، وما يُعد ضررًا خطيرًا بمصالح إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة، بما في ذلك خلال الحرب ضد إيران".

وزعم البيان، أن "حكومة سانشيز تظهر انحيازًا معاديًا لإسرائيل بشكل صارخ إلى درجة أنها فقدت أي قدرة على أن تكون طرفًا مفيدًا في تنفيذ خطة السلام للرئيس ترمب، وفي مركز CMCC الذي يعمل ضمن إطار هذه الخطة".

وأشار البيان إلى أن إسبانيا أُبلغت بالقرار، كما تم إبلاغ الولايات المتحدة مسبقًا بالإجراء المتخذ.

#إسرائيل #تل أبيب #إسبانيا #مدريد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة