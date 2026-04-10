بعد اغتيال وشاح.. مطالبات حقوقية بحماية دولية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين

غزة/ أدهم الشريف:

طالب مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، الحقوقي علاء السكافي، المجتمع الدولي بإدانة استهداف الإعلاميين علنًا، والتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير حماية دولية لهم، وذلك عقب جريمة اغتيال مراسل قناة "الجزيرة مباشر"، الصحفي محمد وشاح.

وأكد السكافي، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن اغتيال وشاح يُعد جريمة تعكس استمرار سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، بما يهدد سلامتهم ويقوّض دورهم في نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين.

واستُشهد وشاح (40 عامًا)، مساء أول من أمس، جراء استهدافه بصاروخ واحد على الأقل أطلقته طائرة إسرائيلية مسيّرة، أثناء قيادته مركبته على شارع الرشيد، جنوب غرب مدينة غزة.

وباستشهاد وشاح، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 262 صحفيًا، بينهم 13 يعملون ضمن شبكة الجزيرة الإعلامية وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي هذا السياق، شدد السكافي على أن استهداف الصحفيين واغتيالهم يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يكفلان الحماية للصحفيين أثناء تأدية مهامهم المهنية في مناطق النزاع.

وطالب الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بـ"إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدئي التمييز والتناسب".

من جانبها، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن هذه الجريمة تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وللحماية الخاصة المقررة للصحفيين.

وقال الهيئة في بيان صحفي أمس، إن هذه الجريمة تعكس سياسة ممنهجة تستهدف تقييد التغطية الإعلامية ومنع نقل الحقيقة عبر استهداف الصحفيين بشكل مباشر.

واعتبرت استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُمثل خرقًا جسيمًا لكافة المواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن واحدة من أكثر الحملات دموية بحق الصحافة في التاريخ الحديث، حيث ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 262 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإعلامية، بما في ذلك الهيئات الصحفية الدولية، إلى إدانة هذه الجريمة بشكل واضح وصريح، والعمل علي محاسبة مرتكبي هذه الجريمة والجرائم بحق المدنيين أمام القضاء الدولي.

وطالبت بضمان توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين والمدنيين في قطاع غزة، بما يكفل وقف سياسة الإفلات من العقاب.

ووُلد وشاح عام 1986 في مخيم البريج للاجئين، وبدأ مسيرته الصحفية مبكرًا عام 2006 في تلفزيون "الأقصى" المحلي، قبل أن ينتقل للعمل مراسلًا ميدانيًا بعد تحوله إلى قناة فضائية دولية، حيث واكب العديد من الأحداث المفصلية، واكتسب خبرة واسعة في بيئة إعلامية معقدة.



وخلال الفترة بين عامي 2010 و2014، عمل في قناة "TRT" التركية الناطقة بالعربية، في تجربة وسّعت آفاقه المهنية وعزّزت حضوره الإعلامي خارج الإطار المحلي. وفي عام 2014، التحق بقناة "الجزيرة مباشر"، واستمر في العمل معها حتى لحظة اغتياله، ضمن مسيرة مهنية امتدت لنحو عقدين.

وقد أثار اغتيال وشاح موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الإعلامية، لا سيما أنه جاء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

