نابلس: مستوطنون يعتدون على خربة طانا ويمنعون المصلين من أداء الجمعة

هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأجبروا مصلين على إخلاء مسجد بيت الشيخ أثناء أداء صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الخربة، وأجبرت المصلين في مسجد بيت الشيخ على ترك الصلاة والخروج من المسجد.



ووثق "معطى" سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي.



المصدر / فلسطين أون لاين