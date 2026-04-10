فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يصدر قرارا بتجريف 33 دونما جنوب نابلس

مركز حقوقي: خروقات إسرائيلية ممنهجة أفقدت اتفاق غزة مضمونه

بعد اغتيال وشاح.. مطالبات حقوقية بحماية دولية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين

عشرات الآلاف يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نابلس: مستوطنون يعتدون على خربة طانا ويمنعون المصلين من أداء الجمعة

بدران يُحذِّر من تعاظم جرائم الاحتلال في الضفة والقدس

"حماس" تُطالب بالعمل الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال في غزة

خروقات متواصلة.. إصابة سيدة برصاص الاحتلال في خان يونس

وزير الدفاع الباكستاني يشنُّ هجومًا على "إسرائيل": شر ولعنة على البشرية

آيزنكوت يدعو نتنياهو للاستقالة: يقودُنا من حربٍ إلى حرب

10 ابريل 2026 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران

حذر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران من تعاظم جرائم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ووصولها إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، داعياً إلى التوحد من أجل صدها ومقاومتها بكل السبل.

وأكد بدران في تصريح صحفي، يوم الجمعة، أن مشهد إغلاق الأقصى لفترة طويلة وحرمان الفلسطينيين من مسجدهم المبارك، يندرج ضمن جهود الاحتلال الحثيثة للسيطرة عليه وفرض واقع تهويدي بالقدس، منوهاً إلى ضرورة أن نكثف الرباط ونشد الرحال إليه ولا نتأخر في الدفاع عنه وحمايته من مخططات الاحتلال.

اقرأ أيضًا: "معطى": الاحتلال هدم 102 منشأة فلسطينية في الضفة والقدس منذ مطلع 2026

وأوضح أن جيش الاحتلال يهدف عبر عمليات الاقتحام والمداهمة المستمرة في قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم من منازلهم ووطنهم، ويجب التصدي لهذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة وردع المحتل عن مواصلة جرائمه.

وأشار بدران إلى أن انتهاكات جيش الاحتلال تتزامن مع جرائم مستمرة ومتصاعدة من مليشيات المستوطنين، الذين يعربدون في مناطق عدة بالضفة والقدس، مشيداً ببسالة الشباب الثائر الذين يتصدون بكل بسالة لهذه العربدة والغطرسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتهاكات المستوطنين #جرائم الاحتلال في الضفة #الحرب على الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة