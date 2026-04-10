بدران يُحذِّر من تعاظم جرائم الاحتلال في الضفة والقدس

حذر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران من تعاظم جرائم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ووصولها إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، داعياً إلى التوحد من أجل صدها ومقاومتها بكل السبل.

وأكد بدران في تصريح صحفي، يوم الجمعة، أن مشهد إغلاق الأقصى لفترة طويلة وحرمان الفلسطينيين من مسجدهم المبارك، يندرج ضمن جهود الاحتلال الحثيثة للسيطرة عليه وفرض واقع تهويدي بالقدس، منوهاً إلى ضرورة أن نكثف الرباط ونشد الرحال إليه ولا نتأخر في الدفاع عنه وحمايته من مخططات الاحتلال.

وأوضح أن جيش الاحتلال يهدف عبر عمليات الاقتحام والمداهمة المستمرة في قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم من منازلهم ووطنهم، ويجب التصدي لهذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة وردع المحتل عن مواصلة جرائمه.

وأشار بدران إلى أن انتهاكات جيش الاحتلال تتزامن مع جرائم مستمرة ومتصاعدة من مليشيات المستوطنين، الذين يعربدون في مناطق عدة بالضفة والقدس، مشيداً ببسالة الشباب الثائر الذين يتصدون بكل بسالة لهذه العربدة والغطرسة.

