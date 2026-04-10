وزير الدفاع الباكستاني يشنُّ هجومًا على "إسرائيل": شر ولعنة على البشرية

وزير الدفاع الباكستاني يشنُّ هجومًا على "إسرائيل": شر ولعنة على البشرية

10 ابريل 2026 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
...
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف

شن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف هجوما لاذعا على "إسرائيل"، واصفا إياها بأنها "شر ولعنة على البشرية".

وقال آصف على منصة إكس إن "إسرائيل تقتل مواطنين أبرياء، أولا في غزة، ثم في إيران، والآن في لبنان"، مضيفا أن سفك الدماء مستمر "بلا هوادة".

وتابع "أدعو أن يحترق في الجحيم أولئك الذين أنشأوا هذه الدولة السرطانية على الأراضي الفلسطينية للتخلص من اليهود الأوروبيين".

ورغم تأكيد طهران والوساطة الباكستانية أن لبنان مشمول بالاتفاق، فقد نفت كل من واشنطن و"تل أبيب" ذلك، في حين واصلت الأخيرة شن غارات مكثفة على الأراضي اللبنانية.

وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد أكثر من 300 شخص وإصابة مئات آخرين خلال أول يومين من الهدنة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وتؤكّد إيران التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة باكستان منذ 8 نيسان/أبريل الجاري، ولا تزال تعطي فرصةً للدبلوماسية على الرغم من الخرق الأميركي - الإسرائيلي للاتفاق مع استمرار العدوان على لبنان. لكنّ طهران حدّدت شرط وقف الاعتداءات على لبنان من أجل حضور جولات التفاوض في إسلام آباد.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
