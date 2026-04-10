لبنان: قصفٌ متواصل على الجنوب وحزب الله يستهدف تجمعاتٍ لجنود الاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على لبنان الذي بدأ منذ 2 مارس/ آذار الماضي، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النَّار، فيما أعلن حزب الله استهداف مجاهديه مستوطنات للاحتلال ردًّا على خرقه للاتفاق.

العدوان على لبنان

وقصفت مدفعية الاحتلال قصفت بلدتي يحمر الشقيف وأرنون جنوبي لبنان، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت حبوش ووادي زفتا وقعقعية الجسر.

وأفادت مصادر لبنانية بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة مرجعيون جراء استهداف الاحتلال محطة التحويل في خراج دبين.

وأصيب مواطنان جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في البابلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 303 شهداء و1150 جريحاً حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على لبنان، يوم الأربعاء.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله فجر يوم الجمعة، تنفيذها عدّة عمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة ردّها على العدوان وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدف حزب الله تجمّعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في معتقل الخيام بصلية صاروخية. واستهدف تجمّعاً آخر للجنود الإسرائيلين في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخيّة. واستهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال في بلدة رشاف بمسيّرة انقضاضية.

كما استهدف مقاومو حزب الله أيضاً تجمّعاً لجنود الاحتلال في باحة موقع المرج بمسيّرة انقضاضية، وتجمّعاً لجنود الاحتلال في باحة ثكنة "برانيت" بمسيّرة انقضاضية، وفي مستوطنة "شلومي" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

كذلك، استهدف حزب الله مرابض المدفعية شمال مستوطنة "غورن" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية. كما استهدفت ثكنة "يعرا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

وشدّد حزب الله على أنّ عملياتها مستمرة إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان وشعبه.

