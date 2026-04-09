مجتبي خامنئي: إيران لن تترك "المعتدين".. ورسائل لدول الجوار

أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الخميس، بياناً بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل والده علي خامنئي، تناول فيه تطورات ما وصفها بـ"الحرب المفروضة"، مؤكداً ضرورة استمرار حضور الشعب الإيراني في الميدان كما كان عليه الحال طوال الأيام الأربعين الماضية.

وقال السيد مجتبى أن الشعب الإيراني، رغم الضربات والخسائر الناتجة عن "الهجوم الوحشي للعدو"، تمكن من تحويل "الحرب المفروضة الثالثة" إلى "ملحمة"، مشيرًا إلى أن "راية إيران الإسلامية ترفرف لا في الجغرافيا الترابية للبلاد فحسب، بل في أعماق قلوب طالبي الحق في العالم".

وشدد السيد مجتبى على أن إيران "لن تترك المعتدين المجرمين الذين هاجموا البلاد وشأنهم"، مؤكداً أنها ستطالب "حتماً بالتعويض عن كل أذى"، سواء ما لحق بالبلاد أو بدماء الشهداء وقدامى المحاربين.

كما شدّد على العمل على "تطوير إدارة مضيق هرمز"، مجدداً التأكيد أن إيران "لم تسعَ ولن تسعى إلى الحرب"، لكنها "لن تتنازل عن حقوقها المشروعة بأي شكل من الأشكال"، معتبراً أن "جبهة المقاومة بأكملها كيان واحد".

وعلى الصعيد الإقليمي، توجّه مجتبى خامنئي إلى دول الخليج، قائلاً إن "جيران إيران الجنوبيين يشهدون معجزة"، داعياً إياهم إلى "النظر جيداً وفهم ما يجري، واختيار الموقع الصحيح، والحذر من وعود الشياطين الكاذبة".

وأضاف أن طهران "ما زالت تنتظر رداً مناسباً" من هذه الدول "لإظهار الأخوة وحسن النية"، مؤكداً أن ذلك "لن يتحقق إلا بالتخلي عن المتكبرين الذين لا يفوّتون فرصة لإذلالهم واستغلالهم".

المصدر / وكالات