الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا مقدسيا، يوم الخميس، على هدم منزله ذاتيا، في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي أحمد محمد شحدة قويدر، على تنفيذ هدمٍ ذاتي لمنزله في حي البستان ببلدة سلوان بعد صدور قرار من بلدية الاحتلال بالهدم النهائي، تجنبا لغرامات باهظة قد تفرضها بلدية الاحتلال في القدس عليه في حال قيامها بهدم المنزل.

وأضافت أن المنزل قائم منذ عام 2010 وتبلغ مساحته نحو 60 مترًا مربعًا، ويقطنه الزوج وزوجته وطفلهما، وكانت بلدية الاحتلال فرضت مخالفة على المنزل تُقدّر بنحو 100 ألف شيقل.

ومن جهته، قال مركز معلومات فلسطين "معطى"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ مطلع العام 2026 الجاري، 102 منشأة فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار "معطى" إلى "تصاعد خطير" في سياسة هدم المنازل والمنشآت التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الاحتلال نفَّذ 102 عملية هدم طالت وحدات سكنية ومنشآت مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وذكر أن الربع الأول من العام شهد تدرجاً دموياً وممنهجاً في عمليات الهدم الإسرائيلية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني كانت بداية عام دامية بهدم ما يقرب من 30 منشأة، تركزت في الخليل ورام الله ونابلس، فيما مثّل شهر شباط/ فبراير ذروة التصعيد، حيث سجل أوسع عمليات الهدم، خاصة في مدينة القدس والخليل، مع استهداف مباشر لمنازل عائلات الشهداء".

ولفت إلى أن شهر آذار/ مارس شهد استمرار الهدم في الأغوار الفلسطينية والقدس ونابلس، مع ملاحظة زيادة لافتة في وتيرة "الهدم الذاتي القسري".

