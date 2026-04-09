"بن غفير" يُهاجم ممثلًا تركيًا بعد دعوته للتحرك لإلغاء قانون "إعدام الأسرى"

09 ابريل 2026 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
...
"وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير والممثل التركي الشهير جوركيم سفينديك

هاجم ما يُسمَّى بـ"وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير الممثل التركي الشهير جوركيم سفينديك، بعد منشور انتقد فيه الأخير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير مخاطبا سفينديك، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي:  "لن تكون قدير بابا أبدًا. نحن نعيش في إسرائيل. يمكنك التمثيل في المسلسلات التركية. عقوبة الإعدام سارية الآن على الإرهابيين."

وقال الممثل التركي في تغريدة على منصة "X": بصفتي شخصاً ذا ضمير حي، فأنا ضد هذا الظلم. وبصفتي فناناً وأباً، فقد عبّرت عن مشاعري".

وكتب الممثل "سيفينديك"، الذي يؤدي دور "قدير بابا" في أحد المسلسلات التركية "لقد تمت الموافقة على أحكام الإعدام بحق 12 ألف أسير فلسطيني، 4 آلاف منهم أطفال...".

وقال "أرجوكم لا تصمتوا، إذا لم تنهض الإنسانية اليوم، فمتى ستنهض؟ إذا لم نستطع أن نثبت إنسانيتنا اليوم، فمتى سنثبتها؟ أرجوكم لا تصمتوا. انشروا. عارضوا عمليات الإعدام هذه...".

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، صادق كنيست الاحتلال، بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع جزء من التفاهمات الائتلافية التي قادها المتطرف "إيتمار بن غفير" مع حكومة نتنياهو.

اقرأ أيضًا: غضب فلسطيني واسع رفضًا لقانون إعدام الأسرى

وأوضحت تقارير عبرية، أن القانون حظي بتصويت 62 عضوا لصالح القرار و48 ضده، في حين تُناقش البنود التفصيلية للقانونـ تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.

وذكرت قناة كان العبرية، أن ملخص تصويت قادة الأحزاب على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، جاء كالتالي: حيث صوت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وأرييه درعي لصالح القانون، فيما عارضه يائير لبيد وبيني غانتس، وموشيه غافني، إلى جانب الأحزاب العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إعدام الأسرى #إيتمار بن غفير #قدير بابا #أشرف رؤيا #جوركيم سفينديك

