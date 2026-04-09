خروقاتٌ متواصلة.. شهيدان برصاص الاحتلال في بيت لاهيا ومواصي رفح

09 ابريل 2026 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
غارات جوية ونسف للمنازل شرقي غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته وانتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، عبر القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات المباشرة في عدة مناطق متفرقة بالقطاع.

وفي آخر التطورات، استشهدj طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمام مدرسة أبو عبيدة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد الشاب يوسف خليل أحمد منصور (33 عامًا) إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي رفح جنوبي القطاع.

واستهدفت دبابات الاحتلال مناطق شرقي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي خانيونس.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزة إلى 733 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى  2,034 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال  759 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,312 شهيدًا و172,134 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #مواصي رفح #الإبادة الجماعية #شهيد في غزة

