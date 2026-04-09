شهيد برصاص الاحتلال قرب تياسير شرق طوباس

09 ابريل 2026 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
الشهيد الشاب علاء خالد محمد صبيح

 استشهد شاب، الليلة الماضية، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية تياسير شرق طوباس، فيما تم احتجاز جثمانه.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب علاء خالد محمد صبيح (28 عاما) برصاص الاحتلال الليلة الماضية قرب تياسير شرق طوباس.

وأكدت مصادر محلية، أن المواطنين تصدوا لهجوم للمستوطنين قرب قرية تياسير، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية، وتطلق الرصاص على الشهيد صبيح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في طوباس، أن بلاغا وصلها عن إصابة شاب في تياسير، إلا أن الاحتلال منع طواقمها من الوصول إلى المكان.

وقالت الجمعية، إن قوات الاحتلال احتجزت طاقمها واستولت على هواتفهم الجوالة، وبطاقاتهم الشخصية، ومنعتهم من استلام الشهيد قرب البؤرة الاستيطانية.

وكانت منطقة تياسير قد شهدت مؤخرًا تصاعدًا في التوتر، حيث تعرّض طاقم شبكة “سي إن إن” لاعتداء من قبل جنود إسرائيليين أثناء تغطيته إقامة بؤرة استيطانية قرب القرية، وفق ما أظهرت مشاهد مصورة.

ويرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا شهداء جراء التصعيد الإسرائيلي في الضفة -منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى أكثر من 1138 شهيدا، إضافة إلى نحو 11 ألفا و700 مصاب، وقرابة 22 ألف معتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
