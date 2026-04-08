فصائل تدين اغتيال الصحفي محمد وشاح... وتؤكد: محاولة لطمس حقيقة الإبادة بغزّة

أدانت فصائل فلسطينية جريمة اغتيال الاحتلال الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر في مدينة غزة، مساء يوم الأربعاء، مؤكدة أن الجريمة تأتي امتدادا لسياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحق الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن اغتيال الاحتلال للصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال في استهدافه الممنهج للعمل الإعلامي بقطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف الكوادر الصحفية، في محاولة يائسة من الاحتلال لمنع نقل حقيقة "جريمة الإبادة الجماعية" التي يواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية والحقوقية باتت اليوم أمام "استحقاق حقيقي لإثبات شرعية وجودها"، مطالباً إياها بتحرك جاد وفعّال للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والصحفيين على حد سواء.

وجدد تأكيده على أن دماء الصحفيين ستظل شاهدة على بشاعة الاحتلال، وأن محاولات طمس الحقيقة لن تنجح في ظل إصرار الإعلاميين الفلسطينيين على مواصلة رسالتهم الوطنية والإنسانية.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الكيان الإسرائيلي يواصل جرائمه في غزة، حيث استهدف مراسل قناة الجزيرة مباشر، الصحفي محمد وشاح داخل مركبته ما أدى إلى استشهاده على الفور، في جريمة جديدة تؤكد تعمّد استهداف الصحفيين وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية دون أي اكتراث بالمحاسبة.

وأضاف المكتب، أن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة على الصحافيين اللبنانيين، في مشهدٍ يؤكد أن الصحفي بات هدفًا مباشرًا لهذا العدوان، في محاولة لإسكات الصوت وكتم الحقيقة في أكثر من ساحة وفي آنٍ واحد.

فيما نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيد الإعلامي محمد سمير وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي ارتقي في قصف إسرائيلي استهدف مركبة غربي مدينة غزة.

وقالت لجان المقاومة، إن اغتيال الصحفي وشاح جريمة صهيونية جديدة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على حماية الصحفيين أثتاء الحروب.

وشددت على أن "جريمة استهداف الصحفي الشهيد محمد وشاح استمرار للسياسة الإجرامية التي تنتهجها حكومة الكيان المجرمة ضد الصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص وكل الصحفيين الأحرار بشكل عام".

وأكدت لجان المقاومة أن استهداف وشاح أثناء تأديته واجبه وعمله المهني تجسيد لاستهتار قادة الكيان بالمجتمع الدولي والقوانين ونتيجة طبيعية لعدم محاسبتهم على جرائمهم التي يواصلون ارتكابها أمام سمع وبصر العالم بفعل الدعم والغطاء والتشجيع الأمريكي .

وأضافت: "هذه الجريمة النكراء لن تنجح في كسر إرادة صحفيينا وإعلاميينا الأبطال ولن تطمس الحقيقية والوجه الصهيوني القبيح الذي يقطر دماً من الأبرياء والمدنيين والعزل في عمليات قتل متعمدة وممنهجة".

ودعت لجان المقاومة المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية الإعلامية والصحفية والإعلاميين حول العالم إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والعمل على فرض عقوبات رادعة ومحاسبة قادة الكيان وفضح جرائمهم بحق الإنسانية.