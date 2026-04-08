قاسم: اغتيال الصحفي وشاح محاولة يائسة لمنع نقل حقيقة الإبادة بغزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن اغتيال الاحتلال للصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال في استهدافه الممنهج للعمل الإعلامي بقطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف الكوادر الصحفية، في محاولة يائسة من الاحتلال لمنع نقل حقيقة "جريمة الإبادة الجماعية" التي يواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

طالع المزيد: بالفيديو والصور استشهاد الصحفي محمد وشاح بغارة إسرائيليَّة على مدينة غزَّة



وأشار إلى أن المؤسسات الدولية والحقوقية باتت اليوم أمام "استحقاق حقيقي لإثبات شرعية وجودها"، مطالباً إياها بتحرك جاد وفعّال للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والصحفيين على حد سواء.

وجدد تأكيده على أن دماء الصحفيين ستظل شاهدة على بشاعة الاحتلال، وأن محاولات طمس الحقيقة لن تنجح في ظل إصرار الإعلاميين الفلسطينيين على مواصلة رسالتهم الوطنية والإنسانية.

