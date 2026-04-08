(3) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,315 شهيدا، و172,137 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء و3 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 736 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,035، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.