فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول إيراني يدعو لإغلاق مضيق هرمز ردًا على التصعيد بلبنان

التربية: عودة الدوام الوجاهي مطلع الأسبوع المقبل

"هآرتس": أهداف الحرب على إيران لم تتحقق ومكانة "إسرائيل" تراجعت

خبيران: نزع سلاح المقاومة بغزة دون معالجة جذور الصراع يهدد الحقوق والأمن

(3) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

ضربات إسرائيلية دامية تهز لبنان: مجازر في عدة مناطق ومئات الشهداء والجرحى

دول أوروبية تدعو "إسرائيل" لوقف عدوانها في لبنان

حكيم زياش يرد على تهديدات بن غفير: لا نخاف الصهيونية

"إسرائيل" تُبقي قيود السفر في مطار مطار بن غوريون رغم الهدنة مع إيران

العملات الرقمية ترتفع جماعياً بعد إعلان هدنة بين واشنطن وطهران

08 ابريل 2026 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
...
شهداء
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,315 شهيدا، و172,137 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء و3 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 736 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,035، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

#قطاع غزة #غزة #وزارة الصحة #الإبادة الجماعية #حرب الإبادة الجماعية #إحصائية شهداء الحرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة