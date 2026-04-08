لليوم الثَّالث... إغلاق معبر رفح أمام سفر المرضى والجرحى للعلاج خارج غزَّة

لليوم الثالث على التوالي، لا يزال معبر رفح الحدودي مع مصر مغلقًا أمام سفر المرضى والجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، بعد استهداف الاحتلال مركبة تتبع لمنظمة الصحة العالمية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى مصر عبر معبر رفح حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب استشهاد أحد المتعاقدين معها، الاثنين، برصاص جيش الاحتلال جنوبي القطاع.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عبر منصة إكس: "بحزن كبير، تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل عامل متعاقد لتقديم خدمات للمنظمة في غزة خلال حادثة أمنية"، مشيرًا إلى أن اثنين من العاملين في المنظمة كانا حاضرين أثناء الحادثة، لكنهما لم يصابا بأذى.

وتابع: "عقب الحادثة، علّقت منظمة الصحة العالمية عملية الإجلاء الطبي وستبقى عمليات الإجلاء الطبي معلقة حتى إشعار آخر"، لافتًا إلى أنّ "السلطات المختصة" تجري تحقيقاً في الواقعة.

من جهتها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، من "كارثة" تواجه القطاع الصحي، في ظل عجز دوائي يبلغ 50 بالمئة وحرمان المرضى من العلاج واستمرار توقف عمليات القلب، وذلك نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنظومة التي تعاني من "انهيار شبه كامل".

وأوضحت الوزارة أن قوائم انتظار السفر للعلاج تضم 21 ألفا و367 مريضا وجريحا، بينهم 195 حالة حرجة، مشيرة إلى وفاة 1517 مريضا أثناء انتظارهم (دون توضيح الفترة الزمنية لوفاتهم).

وبدأت عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة، في 2 فبراير/ شباط الماضي، مع إعادة الاحتلال فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.

وبمتوسط يومي، يغادر قطاع غزة 50 شخصًا بين مرضى ومرافقيهم، بحيث يرافق كل مريض شخص أو أكثر، وفق ما أفادت به مصادر بهيئة المعابر الفلسطينية بغزة.

وأعاد الاحتلال فتح معبر رفح جزئيًا مطلع فبراير 2026، حيث سُمح بخروج مرضى وجرحى فلسطينيين من القطاع وعودة فلسطينيين إليه وفق شروط إسرائيلية وبعد الحصول على موافقات أمنية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ويمثل معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي الذي لا يخضع مباشرة لسيطرة الاحتلال، غير أن عمله ظلّ خلال السنوات الماضية رهناً بالتفاهمات السياسية والأمنية، وشهد إغلاقات متكررة، خصوصاً في أوقات التصعيد العسكري.