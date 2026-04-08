حكيم زياش يرد على تهديدات بن غفير: لا نخاف الصهيونية

أعرب لاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش عن عدم خوفه من "الصهيونية"، وذلك ردا على تهديدات من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وكتب زياش عبر منصة "إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا": "نحن لا نخاف الصهيونية".





وقبل أيام، نشر زياش لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي صورة لبن غفير وهو يحتفي بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام أسرى فلسطينيين قدمه حزبه "القوة اليهودية".

ومستنكرا، علق زياش على الصورة بتساؤل: "هل سيدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟".

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ورد بن غفير على زياش قائلا: "لا يمكن للاعب معادٍ للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل".

وتوعده بقوله: "إسرائيل لن تتعامل بعد اليوم بحذر مع أعدائها".

وتابع: "منذ أن توليت منصبي، تغيرت السجون، وسنطبق العقوبة (الإعدام) على جميع المسلحين، وزياش وكل المعادين للسامية لن يفلتوا".

والاثنين، أعرب حزب العدالة والتنمية المغربي عن تضامنه مع زياش إزاء "تعرضه لتهديد من طرف مجرم الحرب إيتمار بن غفير".

وقال الحزب في بيان، إن "مواقف زياش راقية تنسجم والمواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية وأشقائهم الفلسطينيين".

