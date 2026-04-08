"إسرائيل" تُبقي قيود السفر في مطار مطار بن غوريون رغم الهدنة مع إيران

أبقت "إسرائيل"، الأربعاء، على قيود السفر المفروضة في مطار بن غوريون قرب "تل أبيب"، رغم إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه لم يُتخذ أي قرار بتغيير العمليات في المطار، حتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران.

وأضافت الصحيفة أنه "في ضوء التطورات الراهنة، من المتوقع أن تطلب وزيرة النقل ميري ريغيف توسيع التسهيلات في المطار بشكل كبير بعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي الأربعاء، بافتراض دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، أغلقت "إسرائيل" أجواءها بالكامل عقب بدء الحرب على إيران، ما دفع شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها من وإلى "تل أبيب".

ولاحقا، خففت "إسرائيل" من قيود السفر لتمكين إعادة الإسرائيليين من الخارج وسفر الحالات الاضطرارية، بواقع رحلة جوية واحدة في الساعة وبعدد محدود من المسافرين.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

ولاحقا، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو تأييده لقرار ترامب، وقال إن تل أبيب "تؤيد جهود الولايات المتحدة لضمان عدم تشكيل إيران تهديدًا نوويًا أو صاروخيًا أو إرهابيًا لأمريكا و"إسرائيل" وجيران إيران العرب والعالم"، وفقا لتعبيراته.

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.

