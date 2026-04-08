فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأرقام.. جيش الاحتلال يعلن إصابة المئات في عدوانه على إيران ولبنان

حزب الله: غير وارد بالنسبة لنا تكرار سيناريو اتفاق 2024

تصعيد خطير واعتداءاتٌ متواصلة ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"

الذهب يقفز بعد إعلان هدنة إيران ويرتفع بنسبة 2.7%

مسؤول أممي: العدوان الإسرائيلي يشرّد خُمس سكان لبنان و3 ملايين إيراني

مرداوي: انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى تستدعي موقفًا حازمًا وتحركًا فعليًّا

عضو كنيست ساخرًا من ترامب ونتنياهو: تهانينا للثنائي العبقري البرتقالي والبنفسجي

نعيم: وقف النار بناءً على المقترح الإيراني خطوة كبيرة نحو تراجع الهيمنة الأمريكية

"أمنستي" تطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب أبو صفية وتحذر من تدهور صحته

الاحتلال يواصل خروقاته: إصابات في خان يونس وقصف مدفعي يطال شرق القطاع

08 ابريل 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

سخر عضو "الكنيست" عوفر كسيف من أداء القيادة الإسرائيلية والأمريكية خلال الحرب، موجّهًا نقدًا لاذعًا لمن وصفهما بـ"الثنائي العبقري، البرتقالي والبنفسجي" _يقصد ترامب ونتنياهو_، قائلاً إنهما يستحقان التهاني على "قائمة الإنجازات الهائلة" التي حققاها، وعلى رأسها – بسخرية لاذعة – "العثور على المفتاح الضائع لمضيق هرمز".

وأضاف كسيف أن ما جرى كان واضحًا منذ اللحظة الأولى: حرب تضليل عبثية لا طائل منها، سوى "المزيد من الدماء والخراب واليُتم والترمّل"، مؤكّدًا أن كل ما وعدت به القيادة من إنجازات استراتيجية أو سياسية لم يكن سوى سراب.

وتعكس تصريحات كسيف اتساع دائرة السخرية والانتقاد داخل "إسرائيل" تجاه أداء الحكومة، في ظل شعور متزايد بأن الحرب انتهت بلا مكاسب، وبصورة وصفها نواب المعارضة بأنها أقرب إلى فشل استراتيجي مُغلّف بالشعارات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب #نتنياهو #الكنيست #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة