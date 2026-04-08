عضو كنيست ساخرًا من ترامب ونتنياهو: تهانينا للثاني العبقري البرتقالي والبنفسجي

08 ابريل 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

سخر عضو "الكنيست" عوفر كسيف من أداء القيادة الإسرائيلية والأمريكية خلال الحرب، موجّهًا نقدًا لاذعًا لمن وصفهما بـ"الثنائي العبقري، البرتقالي والبنفسجي" _يقصد ترامب ونتنياهو_، قائلاً إنهما يستحقان التهاني على "قائمة الإنجازات الهائلة" التي حققاها، وعلى رأسها – بسخرية لاذعة – "العثور على المفتاح الضائع لمضيق هرمز".

وأضاف كسيف أن ما جرى كان واضحًا منذ اللحظة الأولى: حرب تضليل عبثية لا طائل منها، سوى "المزيد من الدماء والخراب واليُتم والترمّل"، مؤكّدًا أن كل ما وعدت به القيادة من إنجازات استراتيجية أو سياسية لم يكن سوى سراب.

وتعكس تصريحات كسيف اتساع دائرة السخرية والانتقاد داخل "إسرائيل" تجاه أداء الحكومة، في ظل شعور متزايد بأن الحرب انتهت بلا مكاسب، وبصورة وصفها نواب المعارضة بأنها أقرب إلى فشل استراتيجي مُغلّف بالشعارات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب #نتنياهو #الكنيست #الحرب على إيران

