لليوم الـ40 .. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى بذريعة  "حالة الطوارئ"

08 ابريل 2026 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ40 على التوالي، بذريعة  "حالة الطوارئ"، والأوضاع الأمنية، رغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة و"إسرائيل".

وخلال فترة الإغلاق، تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد ملحوظ.

ويوم الاثنين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير،  باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من  شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن بن غفير تجول داخل باحات المسجد، حيث اقتحمه من باب المغاربة وصولا إلى باب السلسلة ثم عاد بالمسار ذاته، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وأغلقت بوابات البلدة القديمة بالقدس، تزامنا مع الاقتحام.

وتستغل سلطات الاحتلال هذه الذريعة لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.

وتستغل "جماعات الهيكل" المزعوم فترة "عيد الفصح" العبري، التي بدأت في 2 نيسان/أبريل الجاري وتستمر حتى التاسع منه، للتحريض على اقتحام المسجد الأقصى، والدعوة إلى "ذبح القرابين" داخله.

المصدر / فلسطين أون لاين
