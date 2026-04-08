فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محلل عسكري: واشنطن و"تل أبيب" تكبدتا "خسارة فادحة".. وإيران ترسّخ نفسها قوة إقليمية

إسبانيا: البشرية كانت "على شفا كارثة" بسبب تهديدات ترامب لإيران

عراقجي: العبور الآمن عبر "هرمز" سيكون متاحًا بالتنسيق مع قواتنا المسلحة

مظاهرات في طهران تهتف "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل"

"العفو الدولية" تدعو إلى تحرُّك عاجل للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

ماذا تقول مجزرة المغازي عن دور المليشيات العميلة؟

الأورومتوسطي: "إسرائيل" ترتكب جرائم مركبة بتهجير المدنيين جنوبي لبنان

مدينة جامعية في خان يونس.. حاضنة بديلة لانتشال التعليم من بين الركام

قصفٌ مدفعي وإطلاق نار.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزَّة

مجزرة "المغازي".. انتفاضة المخيم وهبّة شبابه في التصدي للعملاء

محلل عسكري: واشنطن و"تل أبيب" تكبدتا "خسارة فادحة".. وإيران ترسّخ نفسها قوة إقليمية

08 ابريل 2026 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
"إسرائيل" والولايات المتحدة خرجتا من المواجهة الأخيرة مع إيران بخسارة ثقيلة

كشف المحلل العسكري آفي أشكنازي في صحيفة "معاريف" العبرية أن "إسرائيل" والولايات المتحدة خرجتا من المواجهة الأخيرة بخسارة ثقيلة، مع توقعات بأن تدفع "تل أبيب" تحديداً ثمناً سريعاً ومباشراً سواء على الجبهة اللبنانية أو في تداعيات بعيدة المدى تمتد لسنوات، في ظل استمرار إيران في تعزيز حضورها كقوة إقليمية مؤثرة في الخليج.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن إيران نجحت تكتيكياً في فرض اتفاق على الولايات المتحدة، رغم أن واشنطن كانت صاحبة المسودة الأولى لبنوده. وبعد إعادة تسويق الاتفاق عبر وساطات باكستانية وتركية، تمكنت طهران أيضاً من إسقاط صيغة بديلة حاولت واشنطن تمريرها.

وأشار أشكنازي إلى أن إيران واصلت إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" حتى اللحظات الأخيرة من القتال، وكانت صاحبة الطلقة الأخيرة. وبعد 41 يوماً من المواجهة، ما تزال طهران ثابتة في موقفها، محتفظة بقدرتها العملياتية ومستمرة في عمليات الإطلاق.

ويرى محللون إسرائيليون أن هذه التطورات تعكس تحولاً استراتيجياً في موازين القوى الإقليمية، فيما تواجه "إسرائيل" تحديات أمنية متصاعدة على أكثر من جبهة، أبرزها الشمال حيث يستمر التصعيد مع حزب الله، بالتوازي مع الضغط الأمريكي لإعادة تثبيت الردع دون توسيع دائرة الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تل أبيب #إيران #أمريكا #اتفاق وقف إطلاق النار #الحرب على إيران #خسارة إسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة