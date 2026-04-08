محلل عسكري: واشنطن و"تل أبيب" تكبدتا "خسارة فادحة".. وإيران ترسّخ نفسها قوة إقليمية

كشف المحلل العسكري آفي أشكنازي في صحيفة "معاريف" العبرية أن "إسرائيل" والولايات المتحدة خرجتا من المواجهة الأخيرة بخسارة ثقيلة، مع توقعات بأن تدفع "تل أبيب" تحديداً ثمناً سريعاً ومباشراً سواء على الجبهة اللبنانية أو في تداعيات بعيدة المدى تمتد لسنوات، في ظل استمرار إيران في تعزيز حضورها كقوة إقليمية مؤثرة في الخليج.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن إيران نجحت تكتيكياً في فرض اتفاق على الولايات المتحدة، رغم أن واشنطن كانت صاحبة المسودة الأولى لبنوده. وبعد إعادة تسويق الاتفاق عبر وساطات باكستانية وتركية، تمكنت طهران أيضاً من إسقاط صيغة بديلة حاولت واشنطن تمريرها.

وأشار أشكنازي إلى أن إيران واصلت إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" حتى اللحظات الأخيرة من القتال، وكانت صاحبة الطلقة الأخيرة. وبعد 41 يوماً من المواجهة، ما تزال طهران ثابتة في موقفها، محتفظة بقدرتها العملياتية ومستمرة في عمليات الإطلاق.

ويرى محللون إسرائيليون أن هذه التطورات تعكس تحولاً استراتيجياً في موازين القوى الإقليمية، فيما تواجه "إسرائيل" تحديات أمنية متصاعدة على أكثر من جبهة، أبرزها الشمال حيث يستمر التصعيد مع حزب الله، بالتوازي مع الضغط الأمريكي لإعادة تثبيت الردع دون توسيع دائرة الحرب.

