قصفٌ مدفعي وإطلاق نار.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وفي رصد آخر التطورات، أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف، على عدة مناطق شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه مناطق شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف من الطيران المسير الإسرائيلي، في عدة مناطق من قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزة إلى 733 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,034 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,312 شهيدًا و172,134 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

