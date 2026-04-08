بُني اقتصاد قطاع غزة على قاعدتين: قاعدة التجارة وقاعدة الإغاثة

يشكّل اقتصاد قطاع غزة نموذجًا فريدًا ومعقدًا ضمن الاقتصادات الهشة، حيث تبلور عبر العقود الماضية على قاعدتين رئيسيتين هما: قاعدة التجارة وقاعدة الإغاثة. وقد جاء هذا التشكّل نتيجة ظروف سياسية واقتصادية استثنائية، أبرزها الحصار المستمر، وتقييد حركة الأفراد والبضائع، وضعف القاعدة الإنتاجية المحلية.

أولًا: قاعدة التجارة – اقتصاد الاستيراد وإعادة التوزيع

تُمثّل التجارة العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في غزة، إلا أنها تتخذ طابعًا غير تقليدي، إذ تعتمد بشكل كبير على الاستيراد بدل الإنتاج. فبسبب القيود المفروضة على التصدير وضعف القطاع الصناعي، تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد استهلاكي قائم على إدخال السلع وتوزيعها داخل السوق المحلي.

ملامح هذه القاعدة:

• هيمنة الاستيراد: معظم السلع الأساسية والاستهلاكية يتم إدخالها من الخارج، ما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات السياسية والمعابر.

• ضعف التصدير: محدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية تقلّص فرص النمو الحقيقي.

• نشاط الوسطاء والتجار: يزداد دور التجار كحلقة أساسية في توزيع السلع، ما يعزز الاقتصاد التجاري على حساب الإنتاجي.

• التقلبات السعرية: نتيجة عدم استقرار الإمدادات، تتعرض الأسعار لتذبذبات حادة تؤثر على القدرة الشرائية.

وبذلك، تصبح التجارة في غزة وسيلة بقاء أكثر منها محركًا للتنمية، حيث تغيب القيمة المضافة المحلية بشكل كبير.

ثانيًا: قاعدة الإغاثة – اقتصاد المساعدات والاعتماد الخارجي

إلى جانب التجارة، برزت الإغاثة كركيزة أساسية للاقتصاد، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات الإنسانية المقدمة من المؤسسات الدولية.

أبرز ملامح هذه القاعدة:

• ارتفاع الاعتماد على المساعدات: نسبة كبيرة من الأسر تعتمد على المساعدات الغذائية والنقدية.

• دور المؤسسات الدولية: تلعب منظمات مثل وكالة الأونروا دورًا محوريًا في توفير الخدمات الأساسية.

• تحفيز الاستهلاك دون إنتاج: المساعدات تُستخدم غالبًا للاستهلاك، ما يعزز الطلب دون دعم العرض المحلي.

• هشاشة الاستدامة: تعتمد هذه القاعدة على التمويل الخارجي الذي قد يتأثر بالمتغيرات السياسية الدولية.

الإغاثة هنا ليست مجرد دعم إنساني، بل أصبحت مكوّنًا هيكليًا في الاقتصاد، تؤثر على سلوك الأفراد والأسواق.

التفاعل بين القاعدتين

يتقاطع اقتصاد التجارة مع اقتصاد الإغاثة بشكل واضح، حيث:

• تُستخدم المساعدات النقدية في شراء السلع المستوردة، ما يعزز النشاط التجاري.

• يعتمد التجار بشكل غير مباشر على تدفقات المساعدات كمصدر للطلب.

• يؤدي غياب الإنتاج المحلي إلى تعميق هذا الاعتماد المتبادل.

وبالتالي، يتشكّل نموذج اقتصادي قائم على حلقة مغلقة من الاستيراد والاستهلاك المدعوم بالمساعدات.

التحديات الاقتصادية الناتجة

هذا النموذج يفرز مجموعة من التحديات:

• ضعف النمو الاقتصادي الحقيقي

• ارتفاع معدلات البطالة

• تآكل القدرة الإنتاجية

• انعدام الأمن الاقتصادي طويل الأمد

كما أنه يحدّ من قدرة الاقتصاد على التحول نحو اقتصاد منتج ومستدام.

نحو إعادة التوازن الاقتصادي

يتطلب كسر هذه الحلقة اتخاذ خطوات استراتيجية، منها:

• دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة

• تعزيز التصنيع المحلي والزراعة

• تقليل الاعتماد على الواردات

• تحويل المساعدات من نمط إغاثي إلى نمط تنموي

• تحسين بيئة الأعمال والاستثمار

خاتمة

إن توصيف اقتصاد قطاع غزة بأنه قائم على قاعدتي التجارة والإغاثة يعكس واقعًا اقتصاديًا مركبًا، حيث تداخلت العوامل السياسية مع الاقتصادية لتنتج نموذجًا يعتمد على الاستهلاك والدعم الخارجي أكثر من الإنتاج. ويظل التحدي الأكبر هو الانتقال من اقتصاد البقاء إلى اقتصاد التنمية، بما يحقق الاستقرار والكرامة الاقتصادية للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين