قناة عبرية تكشف تفاصيل كمين "حزب الله" على مشارف نهر الليطاني

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت القناة 12 العبرية تفاصيل إضافية حول الكمين الذي نفذه حزب الله على ضفاف نهر الليطاني مقابل منطقة قلعة الشقيف، واصفةً إياه بأنه من أعنف الهجمات التي تعرضت لها القوات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة عن أحد مقاتلي وحدة "يهلوم" قوله إنه يقاتل منذ نحو ثلاث سنوات، "ولم يشهد في حياته مثل هذا الهجوم الناري"، في إشارة إلى كثافة النيران التي تعرضت لها القوة.

كما نقلت عن جندي في لواء المظليين شارك في العملية وصفه للمهمة بأنها كانت "أقرب إلى مهمة انتحارية"، ما يعكس حجم المخاطر التي واجهتها القوات خلال التقدم في المنطقة.

وجاء في تقرير القناة: "وقعت الحادثة في الأيام الأولى من القتال على ضفاف نهر الليطاني في منطقة مقابل قلعة شقيف. خرجت قوة من الكتيبة 890 التابعة للمظليين ووحدة يهلوم في مهمة خاصة، للسيطرة على منطقة في الجهة الأخرى. استعدت القوة لمدة نحو 36 ساعة قبل تنفيذ العملية، بما في ذلك تجهيز معدات هندسية".

وأضاف التقرير: "في ذروة العملية داخل عمق أراضي العدو، بدأ قصف كثيف على القوة المشتركة من قبل حزب الله. عشرات قذائف الهاون والصواريخ أُطلقت خلال دقائق نحو نفس المنطقة".

وأشار التقرير إلى أنه "في إحدى رشقات الصواريخ قُتل الرقيب "موشيه يتسحاق هكوهين كاتس"، وأصيب نحو 20 مقاتلًا وضابطًا بجروح متفاوتة. وخلال إجلاء المصابين، تردد مركز قيادة الفرقة الذي كان يدير العملية بين إيقاف المهمة الحيوية والانسحاب بسبب انكشاف القوة، أو الاستمرار مع العلم بأنهم معرضون للنيران".

وأضاف: "نتيجة العدد الكبير من الإصابات في صفوف القوة، لم يكن بالإمكان مواصلة المهمة، كما تلاشى عنصر المفاجأة وإمكانية العبور، وهما عاملان كانا حاسمين للاستمرار".

وتابع: "على الأرض، انسحبت قوة يهلوم إلى الخلف تاركة المعدات التي وصلت بها (جرافات، قوارب مطاطية ووسائل أخرى)، فيما بقيت الكتيبة 890 وحدها لفترة طويلة في قلب منطقة الكمين.

وبعد أكثر من ساعة، وعقب تقييم مشترك للوضع من قبل قائد المنطقة وقائد الفرقة، تقرر إيقاف المهمة وتنفيذ فك الاشتباك، للحفاظ على القدرة القتالية لتنفيذها مستقبلا وإنقاذ القوة. وتلقت القوة أمرا بالانسحاب وغادرت المنطقة من دون المعدات الهندسية".

وأشار التقرير إلى "نشر حزب الله توثيقا للجرافات والمعدات المستخدمة لنقل القوات ووسائل أخرى تُركت في الأراضي اللبنانية".

الكمين لم يكن مفاجئًا بالكامل، إذ أشارت القناة إلى أن حزب الله كان يراقب تحركات القوات الإسرائيلية نحو نهر الليطاني بالتوازي مع متابعة القيادة الإسرائيلية لتقدم قواتها عبر الشاشات، ما يعكس مستوى عالٍ من الرصد والاستعداد المسبق للهجوم.

خلال وقت قصير، أُصيبت معظم قوة وحدة يهلوم، بما في ذلك ضابط برتبة مقدم أُصيب بجروح خطيرة، كما أصيب الجنود الذين تعرضوا للشظايا، بالإضافة إلى قوات الإسناد والقوات المساندة، بإصابات بالغة الخطورة.