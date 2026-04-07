الصحة العالميَّة: تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة حتى إشعار آخر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الصحة العالمية تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى مصر عبر معبر رفح حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب استشهاد أحد المتعاقدين معها، أمس الاثنين، برصاص جيش الاحتلال جنوبي القطاع.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عبر منصة إكس: "بحزن كبير، تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل عامل متعاقد لتقديم خدمات للمنظمة في غزة خلال حادثة أمنية"، مشيرًا إلى أن اثنين من العاملين في المنظمة كانا حاضرين أثناء الحادثة، لكنهما لم يصابا بأذى.

وتابع: "عقب الحادثة، علّقت منظمة الصحة العالمية عملية الإجلاء الطبي وستبقى عمليات الإجلاء الطبي معلقة حتى إشعار آخر"، لافتًا إلى أنّ "السلطات المختصة" تجري تحقيقاً في الواقعة.

ويوم أمس الاثنين، استشهد السائق الفلسطيني الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة المنظمة في شارع صلاح الدين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال بالرصاص الحي سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية وسيارة أخرى، ولم يصدر عن جيش الاحتلال تفسير للحادث. ووصل جثمان الشهيد مجدي أصلان إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعاد الاحتلال فتح معبر رفح جزئيًا مطلع فبراير 2026، حيث سُمح بخروج مرضى وجرحى فلسطينيين من القطاع وعودة فلسطينيين إليه وفق شروط إسرائيلية وبعد الحصول على موافقات أمنية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ويمثل معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي الذي لا يخضع مباشرة لسيطرة الاحتلال، غير أن عمله ظلّ خلال السنوات الماضية رهناً بالتفاهمات السياسية والأمنية، وشهد إغلاقات متكررة، خصوصاً في أوقات التصعيد العسكري.