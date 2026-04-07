إيران: نناقش مشروع قانون للحفاظ على أمن مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن اللجنة تناقش حاليًا مشروع قانون استراتيجي للحفاظ على أمن مضيق هرمز والخليج.

وشدد رضائي على أن "إيران ستدير الملاحة في المضيق وفق قوانينها، وبالتعاون والتنسيق مع عمان".

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي

وقال "تاريخ مضيق هرمز سيقسم إلى ما قبل وما بعد العدوان على إيران"، مؤكداً أنه "لن يُسمح لأي سفينة معادية العبور من مضيق هرمز".

اقرأ أيضًا: هآرتس: بيانات الملاحة في مضيق هرمز تناقض الصورة التي يروج لها ترمب

وتتواصل منذ 28 شباط/ فبراير الماضي الحرب التي تشنها "إسرائيل" والولايات المتحدة على إيران، والتي أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، واغتيال قادة بارزين، من بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

المصدر / فلسطين أون لاين