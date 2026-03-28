هآرتس: بيانات الملاحة في مضيق هرمز تناقض الصورة التي يروج لها ترمب

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، استنادا إلى بيانات الملاحة البحرية، بأنه رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران سمحت لـ10 ناقلات نفط بالمرور عبر مضيق هرمز تحت العلم الباكستاني خلال الأيام الأخيرة، فإنه لم يُسجل أي عبور لسفن غير إيرانية في المضيق خلال تلك الفترة.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر سفينة ترفع العلم الباكستاني كانت قد مرت قبل نحو أسبوعين، مما يتناقض مع تصريحات ترمب، وفق ما قالته.

ولفت الرئيس الأمريكي، الخميس، إلى أن هذه الخطوة تمثل "بادرة جدية للمفاوضات"، مؤكدا إمكانية السيطرة على النفط الإيراني وفتح المضيق في حال التوصل إلى اتفاق مناسب، واصفا موقف إيران بأنها تعترف بهزيمتها.

وأشار محللون -نقلت عنهم هآرتس- إلى أن تصريحات ترمب قد تهدف إلى تعزيز موقفه التفاوضي على الصعيد الداخلي والخارجي، في حين تؤكد بيانات الملاحة أن الواقع على الأرض يختلف عن الصورة التي حاول الرئيس الأمريكي تصويرها.

في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن طهران أنها قدمت ردا رسميا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مطالبة بتعويضات عن الأضرار والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، مما يعكس استمرار التوترات بين الطرفين رغم التفاؤل الأمريكي.

وفي أحدث تصريحاته المثيرة للجدل، أضفى الرئيس الأمريكي ترمب لمسة ساخرة خلال حديثه عن الحرب على إيران، بعدما دعا طهران إلى فتح ما وصفه بـ"مضيق ترمب"، قبل أن يستدرك لاحقا بأنه يقصد مضيق هرمز.

وسرعان ما تدارك ترمب التسمية بابتسامة ساخرة، قائلا إن الأمر كان "عن طريق الخطأ"، لكنه لم يفوّت الفرصة ليؤكد، بأسلوبه المعتاد، أنه لا يرتكب أخطاء.

