مستوطنون يحرقون خيمة قرب مخماس شمال القدس

طاقم أرتميس 2 يحطم رقما قياسيا ويستعرض الجانب البعيد للقمر

اعتقال 4 جنود إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران

ترامب يصف الإيرانيين بـ "الحيوانات" ويثير موجة جدل واسعة

منخفض جوي متواضع وعدم استقرار حتى الأربعاء.. وأمطار متفرقة تطال مختلف المناطق

خروقاتٌ إسرائيلية مُتصاعدة.. قصفٌ مدفعيٌّ وإطلاق نار متواصل شرقي غزة وخان يونس

لليوم الـ 39 تواليًا.. الاحتلال يمنع المصلين من الصلاة في الأقصى والوصول إليه

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

غضب شعبي يتصاعد رفضًا لقانون الإعدام وتهديد متزايد لحياة الأسرى

لبنان: شهداء في معركة وطيردبا وحزب الله يستهدف مستوطنات الاحتلال بصلياتٍ صاروخية

07 ابريل 2026 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
حرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة على يد المستوطنين

 أحرق مستوطنون، فجر يوم الثلاثاء، خيمة في تجمع بدوي قرب بلدة مخماس شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن عددا من المستوطنين أضرموا النار في الخيمة، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين وسرقة مواشيهم، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبرونهم على الفرار من المكان.

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن المستوطنين نفذوا 443 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر واحد، مستغلين حالة التوتر الإقليمي لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
