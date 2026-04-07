مستوطنون يحرقون خيمة قرب مخماس شمال القدس

أحرق مستوطنون، فجر يوم الثلاثاء، خيمة في تجمع بدوي قرب بلدة مخماس شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن عددا من المستوطنين أضرموا النار في الخيمة، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين وسرقة مواشيهم، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبرونهم على الفرار من المكان.

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن المستوطنين نفذوا 443 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر واحد، مستغلين حالة التوتر الإقليمي لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

