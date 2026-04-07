منخفض جوي متواضع وعدم استقرار حتى الأربعاء.. وأمطار متفرقة تطال مختلف المناطق

تتأثر البلاد، الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة ترافق منخفضاً جوياً متواضع القوة، ما يؤدي إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الأربعاء.

وتشهد مختلف المناطق انخفاضاً إضافياً على درجات الحرارة، مع أجواء باردة نسبياً في الجبال ولطيفة إلى معتدلة في بقية المناطق. كما تتكاثر الغيوم على فترات، مع فرص لهطول أمطار متقطعة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية خصوصاً في المناطق الشمالية والوسطى.

ومع ساعات المساء والليل، يميل الطقس إلى البرودة بشكل أوضح، حيث تسود أجواء باردة ليلاً ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط/متوسطاً إلى مائج بحسب الفترات.

ويُتوقع أن تتواصل الاضطرابات الجوية يوم الأربعاء مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وبقاء الفرصة مهيأة لأمطار متفرقة خلال ساعات الصباح والظهيرة، قبل أن تنحسر الحالة تدريجياً مع ساعات المساء.

ويمتد تأثير المنخفض أيضاً إلى قطاع غزة، حيث يُتوقع هطول أمطار متقطعة ورياح نشطة دون شدة كبيرة، مع أجواء باردة نسبياً ليلاً.

ابتداءً من الخميس، تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي، لتسود أجواء معتدلة مائلة للدفء نهاراً، بينما تبقى باردة خلال ساعات الليل. ولا يطرأ تغير ملحوظ يوم الجمعة، مع احتمال طفيف لزخات محلية. أما السبت، فيشهد ارتفاعاً طفيفاً آخر وطقساً مشمساً إلى غائم جزئياً ودافئاً في أغلب المناطق.

والله أعلم.

