خطاب أبو عبيدة في توقيت مفصلي.. رسائل حاسمة برفض نزع السلاح وترسيخ "وحدة الساحات"

غزة/ عبد الرحمن يونس

جاء الخطاب الأخير للناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا، ليعكس – وفق محللين – ملامح مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الساحات، وتتصاعد فيها الرسائل السياسية والعسكرية في آنٍ واحد، لا سيما في ظل انشغال العالم بتطورات المواجهة مع إيران واتساع رقعة التوتر في المنطقة.

ويرى محللان سياسيان تحدثا لـ "فلسطين أون لاين" أن الخطاب لم يكن مجرد استعراض للموقف، بل حمل رسائل مركّبة موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، وأطراف إقليمية ودولية، في محاولة لإعادة رسم معادلة الصراع وحدوده.

ويؤكد المحلل السياسي محمد بخيت أن أبرز ما ورد في الخطاب هو التأكيد الصريح على رفض أي ضغوط تتعلق بنزع سلاح المقاومة، معتبرًا أن هذه الرسالة تمثل "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة.

ويقول بخيت إن هذا الموقف يعكس إدراكًا لدى قيادة المقاومة بأن ملف السلاح بات في صلب الضغوط الدولية، خاصة في ظل الحديث عن ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، مشيرًا إلى أن الخطاب جاء ليقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض هذا الشرط عبر المسار السياسي، بعد فشل تحقيقه عسكريًا.

ويضيف أن ربط أبو عبيدة بين المسارين العسكري والسياسي يحمل دلالة واضحة على أن موازين القوة على الأرض ما تزال عنصرًا حاسمًا في تحديد شكل التسويات، وأن المقاومة تسعى لتثبيت هذا الواقع في الوعي الدولي.

في السياق ذاته، يلفت الباحث في الشأن السياسي أيمن إسماعيل إلى أن الخطاب تضمن إشارات واضحة إلى دعم ما يُعرف بمحور المقاومة، وفي مقدمته إيران، معتبرًا أن هذه الإشارات تأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وتحمل بعدًا استراتيجيًا يتجاوز حدود غزة.

ويقول إسماعيل إن إشادة أبو عبيدة بردود قوى إقليمية، وتأكيده على امتداد المعركة إلى عدة ساحات، يعكس محاولة لترسيخ مفهوم "وحدة الساحات"، الذي بات أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية من الصراع.

ويضيف أن هذا الطرح يهدف إلى إرسال رسالة مزدوجة: الأولى للاحتلال بأن أي تصعيد في غزة لن يبقى محصورًا داخلها، والثانية لحلفاء المقاومة بضرورة استمرار التنسيق والدعم في مواجهة ما يُوصف بمشروع إقليمي أوسع.

ويجمع المحللان على أن الخطاب حمل رسائل مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، مفادها أن سياسة الضغط العسكري لم تحقق أهدافها، وأن محاولة فرض شروط جديدة عبر المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالسلاح، لن تنجح.

كما تضمن، بحسب تقديرهما، رسائل إلى المجتمع الدولي، في ظل اتهامات بازدواجية المعايير، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع اتفاقات التهدئة، حيث تسعى المقاومة – وفق هذا الطرح – إلى إحراج الأطراف الدولية وإبراز ما تعتبره اختلالًا في مواقفها.

وفي الوقت ذاته، يشير بخيت إلى أن الخطاب يحمل بُعدًا تعبويًا داخليًا، من خلال التأكيد على الصمود وربط المعركة بالسياق الأوسع للأمة، ما يعزز حالة الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة، رغم الكلفة الإنسانية المرتفعة.

ويؤكد إسماعيل أن توقيت الخطاب ليس منفصلًا عن التطورات الإقليمية، خاصة في ظل انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بملفات أخرى، وفي مقدمتها التصعيد مع إيران، ما يتيح – بحسب تقديره – هامشًا أوسع للمقاومة لإعادة طرح مواقفها وتعزيز حضورها في المشهد.

ويرى أن الخطاب يعكس محاولة لربط ما يجري في غزة بالسياق الإقليمي، وإظهار أن المعركة لم تعد محلية، بل جزءًا من صراع أوسع على موازين القوى في المنطقة.

في المحصلة، يبدو أن خطاب أبو عبيدة جاء ليؤكد جملة من الثوابت، في مقدمتها التمسك بالسلاح، وتعزيز الارتباط بمحور المقاومة، وترسيخ مفهوم "وحدة الساحات"، في مقابل رفض أي تسويات لا تلبي هذه المحددات.

ويرى المحللان أن هذه الرسائل، رغم حدّتها، تعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة المقبلة، التي قد تشهد محاولات لإعادة صياغة المشهد في غزة، سواء عبر مسارات سياسية أو ترتيبات أمنية.

وبينما تبقى مآلات الصراع مفتوحة على احتمالات متعددة، فإن الخطاب – في توقيته ومضمونه – يشير إلى سعي المقاومة لتثبيت معادلات جديدة، أو على الأقل منع فرض معادلات لا تنسجم مع رؤيتها، في ظل مشهد إقليمي معقد لا يزال في طور التشكل.

المصدر / فلسطين أون لاين