أبو عبيدة: ما يحاول الاحتلال تمريره عبر الوسطاء أمر بالغ الخطورة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، يوم الأحد، إن ما يحاول الاحتلال تمريره على المقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء يمثل أمرًا بالغ الخطورة.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة مصورة بثت على قناة الجزيرة، أن الطرف الفلسطيني أدى ما عليه بكل أمانة ومسؤولية احترامًا لجهود الوسطاء وسحبًا للذريعة من يد الاحتلال.

وأشار إلى أن المطلوب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لاستكمال التزامه بالمرحلة الأولى قبل الحديث عن المرحلة الثانية.

وشدد أبو عبيدة، على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعطل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المطلوب وضع الإدارة الأمريكية المنحازة أمام مسؤولياتها.

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"..



خطاب للناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة". — رضوان الأخرس (@rdooan) April 5, 2026

وفي الإطار، أشار أبو عبيدة إلى أن قرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصمة عار على جبين كل المتخاذلين والصامتين، محذرًا الاحتلال من أن المساس بالأقصى والأسرى لن يمر مرور الكرام مهما كلف ذلك شعبنا من ثمن.

ودعا أبو عبيدة، في خطابه الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل للزحف نحو المسجد الأقصى، كما طالب ندعو جماهير الأمة والعالم إلى التظاهر دفاعًا عن المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين

وعلى الصعيد العربي والإقليمي، أكد أبو عبيدة أن جرائم العدو البشعة في إيران كمجزرة مدرسة ميناب تذكير للعالم بجرائم الإبادة في غزة، مشددًا على أن العدوان الهمجي على لبنان جريمة مكتملة الأركان في سياق العدوان على الأمة العربية والإسلامية وقواها الحية.