استشهاد مسنّة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليها شمال قلقيلية

استشهدت مواطنة فلسطينية مُسنّة، فجر يوم الثلاثاء، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليها في بلدة جيوس، شمال شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطنة المسنّة صبرية أمين شماسنة (68 عاماً)، فجر اليوم الثلاثاء، من جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب خلال اقتحام منزلها في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة قرابة الساعة الثانية فجراً من مدخلها الشرقي، وداهمت عدداً من المنازل، من بينها منزل زوجها المواطن وليد مصطفى شماسنة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة المنزل وحاولت الدخول بالقوة، ما أثار حالة من الهلع في صفوف القاطنين، إذ تفاجأت المسنّة بوجود الجنود أمام الباب، وتعرّضت لصدمة وخوف شديدين نتيجة الصراخ، قبل أن تسقط أرضاً وترتقي شهيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين