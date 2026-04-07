إيران: شهداء في طهران وبارديس والحرس الثوري يستهدف مواقع أمريكية وإسرائيلية

في اليوم الـ39 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استهدف الحرس الثوري أهدافًا عدة للاحتلال ردًّا على عدوانه واستهدافه مناطق حيوية ومدنية في إيران.

العدوان على إيران

استهدف العدوان الأمريكي الإسرائيلية منطقة تضم كنيس يهودي في منطقة فلسطین وسط العاصمة طهران، ما أدى لأضرار ودمار كبير في الحي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بانتشال 6 جثامين حتى الآن من تحت أنقاض مبان استهدفت في مدينة بارديس شرقي طهران.

وقال الهلال الأحمر الإيراني إن هجوما استهدف منطقة سكنية في طهران، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الأنقاض.

ومن جهته، أعلن وزير التربية الإيراني، علي رضا كاظمي، تدمير 750 وحدة تعليمية خلال العدوان.

وأشار كاظمي إلى استشهاد 60 معلماً و250 طالباً بسبب العدوان حتى الآن.

وفجر أمس، ارتكب العدوان الأميركي- الإسرائيلي مجازر جديدة بحقّ المدنيين في إيران، استهدفت مناطق سكنية وجامعات وبنى تحتية للطاقة في مدينتي طهران وقم.

وأكد مسؤول أمني في العاصمة استشهاد 13 شخصًا في حصيلة غير نهائية في إثر استهداف منزلين سكنيين في منطقة بهارستان جنوب غرب طهران، فيما استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرين نتيجة عدوان استهدف منطقة سكنية مأهولة في مدينة قم.

العمليات العسكرية

نشرت العلاقات العامة للجيش الإيراني، صوراً عبر الأقمار الاصطناعية تظهر إصابة الطائرات المسيرة الهجومية والنقطوية داخل قاعدة "العديري" الأميركية العسكرية في الكويت في أعقاب العملية الجوية التي نفّذها الجيش الإيراني.

وبحسب الجيش الإيراني، فإنّ الصور تشير إلى استهداف 8 نقاط داخل قاعدة "العديري" في الكويت، شملت: مناطق إقامة الأفراد، مباني السكن، مستودعات المعدّات العسكرية، إضافة إلى مستودعات صيانة واستقرار المروحيات.

أعلن الجيش الإيراني أنّه استهدف بمسيرات "آرش 2" الانتحارية قاعدة "الخرج" (الأمير سلطان) السعودية، ومعسكر "العديري" في الكويت والتابعين للعدو الأميركي.

وفي التفاصيل، ذكر الجيش الإيراني أنّه ضرب أماكن استقرار طائرات "الأواكس E3" ومسيرات "MQ9" والتي تمثّل "عيون أميركا" في المنطقة، ونظراً لتمركز هذا النوع من الطائرات وطائرات التزويد بالوقود في قاعدة الخرج (الأمير سلطان)، فإنّ هذه القاعدة تلعب دوراً محورياً في إسناد العمليات الأميركية.

ولفت الجيش الإيراني إلى أنّ الوحدات البرية والقوات الخاصة والوحدة الخاصة للمروحيات المعروفة بـ "نايت ستالكرز" والتي جرى استهدافها داخل معسكر "العديري" في الكويت لعبت دوراً مهماً في العمليات الأخيرة للعدو جنوب أصفهان وسط إيران.

