فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: اقتحام بن غفير للأقصى يعكس إصرار الاحتلال على فرض واقع التهويد

06 ابريل 2026 . الساعة 22:32 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في ظل استمرار إغلاقه في وجه المسلمين لأكثر من شهر، يمثل إمعانا في صلف الاحتلال وتقصده للنيل من حرمة المسجد، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على فرض واقع التهويد وفرض السيادة الكاملة عليه.

وقال شديد اليوم الإثنين، إننا أمام  نهج احتلالي منظم هو الأخطر بحق المسجد الأقصى، لتفريغه وتركه فريسة لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة.

ودعا أبناء أمتنا للتحرك نصرة لمسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: "فلم يعد للمواقف الخجولة وللتنديد والاستنكار جدوى في ظل عجرفة الاحتلال وتماديه".

وحثّ جماهير الشعب الفلسطيني على توسيع حالة النفير والمواجهة، وأن لا تستكين أمام حالة الإغلاق المفروضة على الأقصى، وبذل كل جهد للتصدي لمحاولات تدنيسه وتهويده، مؤكدا أننا في حالة اشتباك مفتوح دفاعاً عن مقدساتنا مهما بلغت التضحيات.

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة