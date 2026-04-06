حماس: إغلاق معبر رفح يعكس تنصُّل نتنياهو وحكومته من اتِّفاق غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الإثنين، إقدام جيش الاحتلال، على إغلاق معبر رفح، ومنع سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج تحت ذرائع واهية، جريمةً جديدةً ضد الإنسانية.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، تابعته "فلسطين أون لاين"، إن إغلاق المعبر يعكس نهجًا فاشيًا يستهدف أبناء شعبنا، في إطار سياسة ممنهجة تنتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية، على مرأى ومسمع من العالم.

وأكدت أن هذا السلوك الاحتلالي، وما يرافقه من خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، يعكس رغبة مجرم الحرب نتنياهو وحكومته في التنصل من الاتفاق، محملة الوسطاء الضامنين مسؤولية كبيرة لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ومحاسبته على تداعيات هذا العبث والاستهتار بحياة المدنيين والمرضى.

طالع المزيد: منظمة الصحة العالمية تَعَلُّق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح



وطالبت الحركة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية، بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على حكومة الاحتلال للالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف انتهاكاته المتواصلة وعدوانه اليومي على الشعب الفلسطيني، وضمان فتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، بما يضمن تمكين المرضى والجرحى من حقهم في العلاج والحياة.

وأعادت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، إغلاق معبر رفح أمام حركة الحالات الإنسانية، مانعةً مغادرة دفعة جديدة من المرضى ومرافقيهم، أو عودة عالقين إلى قطاع غزة، في خطوة تعمّق عزلة القطاع وتفاقم أزمته الصحية.

وأفاد الهلال الأحمر بأن منظمة الصحة العالمية أبلغته بتعليق عمليات إجلاء المرضى وسفر الحالات الإنسانية عبر الجانب المصري من المعبر، دون تحديد سقف زمني لاستئناف العمل.

وجاء القرار عقب استهداف قوات الاحتلال مركبات أممية بإطلاق النار على طريق صلاح الدين قرب شارع 5 في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد سائق وإصابة عدد من العاملين في منظمات دولية.

ويمثل معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي الذي لا يخضع مباشرة لسيطرة الاحتلال، غير أن عمله ظلّ خلال السنوات الماضية رهناً بالتفاهمات السياسية والأمنية، وشهد إغلاقات متكررة، خصوصاً في أوقات التصعيد العسكري.