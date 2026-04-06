10 شهداء خلال اشتباكات مع عملاء بغطاء إسرائيليّ.. ماذا جرى شرقيَّ المغازي؟

استشهد عدد من مواطنين، عصر يوم الإثنين، وأصيب عدد آخر خلال اشتباكاتٍ مسلحة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، تزامنًا مع تدخل جوي ومدفعي للاحتلال، استهدف المنطقة.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى، في تصريح مقتضب، وصول 10 شهداء وعشرات الجرحى بنيران مسيرات وآليات إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال شرقي مخيم المغازي.

وأوضح شهود عيان، أن اشتباكات جرت خلال تصدي الأهالي للمليشيات المدعومة من قبل الاحتلال، أثناء محاولتها الهجوم على منازل المواطنين شرقي مخيم المغازي، فيما حاول جيش الاحتلال فك الحصار عن العصابات المسلحة عبر غطاء جوي ناري كثيف، بالتزامن مع إطلاق الآليات نيرانها بشكل متواصل.

من جهتها، أكدت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة، أن المواطنين تصدوا لمحاولة العصابات العميلة تطويق وتفتيش المنازل قرب "الخط الأصفر" شرق مخيم المغازي، واختطاف من فيها ومصادرة ممتلكاتهم، بإسناد جوي إسرائيلي.

وأضافت، أنه "وعقب الفشل في اقتحام المنازل بسبب تصدي العائلات، أطلق عناصر العصابات العميلة النار على المواطنين، وتدخل طيران الاحتلال وقصف مكان التصدي؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء".

وحذرت "رادع" في ختام بيانها، بالقول: "إن الحساب قادم، ودماء الأبرياء الذين واجهوا العملاء بصدورهم العارية ستكون لعنة تلاحق الاحتلال وعملاءه".