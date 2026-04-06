مركز: 1750 حالة اعتقال وارتقاء 3 أسرى في سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن الضفة الغربية والقدس شهدتا ا الربع الأول من العام الجاري، ما يقارب 1750، بينهم 54 امرأة، و121 قاصرًا.

وأوضح المركز في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الاثنين، أن 3 أسرى ارتقوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب ظروف الاعتقال القاسية والتعذيب والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

والشهداء هم: الأسير المسن حمزة عبد الله عدوان (67 عامًا) من قطاع غزة، والأسير حاتم اسماعيل ريان (59 عامًا) من قطاع غزة، والأسير مروان فتحى حرز الله (54 عامًا) من نابلس.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 162 أسيرًا، وبقاء حوالي 1,850 رهن الاعتقال مع الإخفاء القسري، مشددًا على أن الاحتلال صعّد سياسة التجويع، والإهمال الطبي، والضرب والإهانة، خاصة في الشتاء ورمضان.

ولفت إلى أن الربع الأول للعام، شهد اقتحامات ليلية، تدمير منازل، ضرب وسرقة، احتجاز ميداني وتحقيق قبل الإفراج غالبًا بعد تهديد، منوهًا إلى اعتقال قاصرين ومحررات صحفيات وناشطات، وأمهات الشهداء وزوجات الأسرى.

ولفت المركز لمصادقة كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى، مشددًا علىا أنه تطور خطير يشرعن قتل الأسرى، ويشكل انتهاكًا للقوانين الدولية.

ودعا إلى تشكيل جبهة قانونية دولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، وإنهاء حملات الاعتقال المستمرة بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين