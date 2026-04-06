اقترب واختفى.. الشمس تبتلع أسطع مذنب لهذا العام

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن أول مذنب لعام 2026، وهو C/2026 A1، اضمحل بعد اقترابه الشديد من الشمس.

فقد أشار خبراء المختبر إلى أن المذنب C/2026 A1 لم يعد إلى مجال رؤية أجهزة الرصد الفضائية، حيث اختفى، أمس الأحد، حوالي الساعة 14.30 بتوقيت موسكو بسبب قربه من الشمس.

كما أوضح المعهد الروسي أن المواد المتطايرة من المذنب تشتتت داخل هالة الشمس، فيما يُرجح أن شظايا كبيرة منه سقطت مباشرة على سطح النجم، وقد قطع ذيله ودفع تحت ضغط الضوء إلى الطبقات الخارجية للهالة، حيث سيتلاشى تماماً قريباً.

يذكر أن المذنب C/2026 A1 ينتمي إلى عائلة مذنبات كرويتز، وهي شظايا مذنب عملاق قديم مجهول تفكك منذ قرون أو آلاف السنين. وقد أدت شظاياه سابقا إلى ظهور المذنبات العظيمة في أعوام 1106 و1843، وربما 1882.

كما كان هذا المذنب الأسطع عام 2026، لكن الآن أصبح المذنب C/2025 R3 (بانستارز) ألمع المذنبات. ومن المتوقع أن يبلغ ذروة سطوعه بين 20 و23 أبريل. ورغم أن سطوع المذنب سيكون خافتا للعين المجردة، إلا أنه سيوفر فرصة جيدة لهواة التصوير الفلكي.

المصدر / وكالات