طهران تحذر من "كارثة لا يمكن إصلاحها" بعد استهداف محطة بوشهر

مركز: 1750 حالة اعتقال وارتقاء 3 أسرى في سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري

اقترب واختفى.. الشمس تبتلع أسطع مذنب لهذا العام

"سامسونغ" تستعد لطرح هاتفي A37 وA57 في أسواق مختارة

الخارجية الإيرانية: تلقينا بعض المقترحات حول وقف النَّار وسنعلن ردِّنا بشكل صريح

عبور 3 ناقلات هندية وتركية مضيق هرمز رغم تصاعد التوترات

استهداف مقرات للحشد الشعبي في العراق وهجوم على قاعدة تضم قوات أمريكية

تصاعد أعداد قتلى الاحتلال منذ بداية أبريل

منح دراسية في جامعة Comsats في باكستان للعام الدراسي 2026/2027

منظمة الصحة العالمية تَعَلُّق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح

06 ابريل 2026 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس

اضمحلال مذنب C/2026 A1 بعد اقترابه من الشمس واختفائه عن الرصد

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن أول مذنب لعام 2026، وهو C/2026 A1، اضمحل بعد اقترابه الشديد من الشمس.

فقد أشار خبراء المختبر إلى أن المذنب C/2026 A1 لم يعد إلى مجال رؤية أجهزة الرصد الفضائية، حيث اختفى، أمس الأحد، حوالي الساعة 14.30 بتوقيت موسكو بسبب قربه من الشمس.

كما أوضح المعهد الروسي أن المواد المتطايرة من المذنب تشتتت داخل هالة الشمس، فيما يُرجح أن شظايا كبيرة منه سقطت مباشرة على سطح النجم، وقد قطع ذيله ودفع تحت ضغط الضوء إلى الطبقات الخارجية للهالة، حيث سيتلاشى تماماً قريباً.

يذكر أن المذنب C/2026 A1 ينتمي إلى عائلة مذنبات كرويتز، وهي شظايا مذنب عملاق قديم مجهول تفكك منذ قرون أو آلاف السنين. وقد أدت شظاياه سابقا إلى ظهور المذنبات العظيمة في أعوام 1106 و1843، وربما 1882.

كما كان هذا المذنب الأسطع عام 2026، لكن الآن أصبح المذنب C/2025 R3 (بانستارز) ألمع المذنبات. ومن المتوقع أن يبلغ ذروة سطوعه بين 20 و23 أبريل. ورغم أن سطوع المذنب سيكون خافتا للعين المجردة، إلا أنه سيوفر فرصة جيدة لهواة التصوير الفلكي.

المصدر / وكالات
#الشمس #مذنب

متعلقات

