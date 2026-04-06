الخارجية الإيرانية: تلقينا بعض المقترحات حول وقف النَّار وسنعلن ردِّنا بشكل صريح

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تلقي إيران بعض المقترحات عبر الوسطاء، مشيراً إلى أن الخطة الأميركية ذات الخمسة عشر بنداً نقلت من خلال باكستان وبعض الدول الصديقة.

وقال بقائي: "أعلنّا أن هذه المقترحات مبالغ فيها للغاية وغير معتادة وغير منطقية... قمنا بإعداد ردودنا وسنعلن عنها بشكل صريح متى دعت الحاجة".

وتابع: "تم نقل موقف طهران عبر الوسطاء، ومن الطبيعي أن يستمر نقل هذه الرسائل"، مشددًا على أن المفاوضات لا تتوافق مع الإنذار النهائي أو التهديد بارتكاب جريمة حرب.

وأوضح بقائي أن العملية الأميركية فشلت فشلاً ذريعاً"، مضيفًا أن "القوات الإيرانية كررت حادثة طبس التاريخية".

وأشار إلى أن النقطة التي هبطت فيها الطائرات الأميركية في أصفهان بعيدة جداً عن النقطة التي زعموا أنها مكان اختباء الطيار.

وقال: "هناك احتمال بأن تكون العملية الأميركية جنوب أصفهان مخططاً لسرقة اليورانيوم الإيراني المخصب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، بأنّ إيران والولايات المتحدة تلقّتا خطة لإنهاء "الأعمال القتالية".

وأضاف المصدر أنّ باكستان أعدّت إطاراً لإنهاء "الأعمال القتالية"، وجرى تسليمه لطهران وواشنطن خلال الليل، موضحاً أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار يعقبه اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوماً.

ويتضمّن الاتفاق النهائي، وفق المصدر المطلع لـ"رويترز"، "تخلّي إيران عن الأسلحة النووية"، ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمّدة.

وذكر المصدر أنّ رئيس أركان الجيش الباكستاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي.

