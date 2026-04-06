أرسنال المرشح الأبرز للقب دوري أبطال أوروبا

06 ابريل 2026 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس

أرسنال يتصدر قائمة المرشحين لرفع الكأس بنسبة 30%

شهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 مواجهات قوية بين كبار الأندية الأوروبية بعد دور ثمن نهائي اتسم بغزارة تهديفية غير مسبوقة، حيث سجل 68 هدفاً في 16 مباراة.

فبينما تترقب العاصمة المجرية بودابست زحف عمالقة القارة في مايو/أيار المقبل، تتوجه الأنظار إلى مواجهات ربع النهائي القوية.

أهم المواجهات الكلاسيكية ستجمع ريال مدريد ببايرن ميونخ، إلى جانب صدام إسباني خالص بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، ستضع الجماهير الكروية أمام ربع نهائي قد يكون الأشرس تكتيكياً وتهديفياً منذ سنوات.

وستحدد نتائج هذه المباريات من سيتأهل إلى نصف النهائي قبل أن يحظى بفرصة خوض المباراة النهائية ورفع الكأس المرموقة في 30 مايو/أيار في بودابست.

الطريق إلى بودابست

وفقاً لتوقعات "أوبتا" وصحيفة "ذا أثليتيك"، يبرز أرسنال كمرشح أول للقب بنسبة 30%، يليه بايرن ميونخ وبرشلونة.

نصف النهائي: سيلتقي الفائز من (باريس/ليفربول) مع الفائز من (ريال مدريد/بايرن ميونخ). بينما يلتقي الفائز من (برشلونة/أتلتيكو) مع الفائز من (أرسنال/سبورتينغ).

النهائي الموعود: سيُقام في 30 مايو/أيار 2026 على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست، المجر.

الفرق المتأهلة لربع النهائي

تمكنت ثمانية أندية من حجز مقاعدها في هذا الدور، وهي:

أرسنال (إنجلترا): تخطى باير ليفركوزن (3-1 بمجموع المباراتين).

بايرن ميونخ (ألمانيا): صاحب الاستعراض الأكبر بفوزه على أتالانتا (10-2 بمجموع المباراتين).

ريال مدريد (إسبانيا): أقصى حامل اللقب الأسبق مانشستر سيتي (5-1 بمجموع المباراتين).

برشلونة (إسبانيا): اكتسح نيوكاسل يونايتد (8-3 بمجموع المباراتين).

باريس سان جيرمان (فرنسا): تأهل بجدارة بعد الفوز على تشيلسي (8-2 بمجموع المباراتين).

ليفربول (إنجلترا): عاد بريمونتادا مثيرة أمام غلطة سراي (4-1 بمجموع المباراتين).

أتلتيكو مدريد (إسبانيا): تجاوز عقبة توتنهام هوتسبير (7-5 بمجموع المباراتين).

سبورتينغ لشبونة (البرتغال): فجر مفاجأة بإقصاء بودو/غليمت (5-3 بعد التمديد).

المصدر / وكالات
#دوري أبطال أوروبا #أرسنال

