الصحة بغزة: 7 شهداء و 17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

06 ابريل 2026 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
...
وداع شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تقرير وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 7 شهداء و 17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذين توفوا نتيجة انهيار المباني في غزة إلى 29 حالة، بعد وفاة مواطن خلال الساعات الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 723، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,990، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا، وفقًا لتقرير الصحة.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على القطاع إلى 72.302 شهيدًا، و 172,090 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #الصحة في غزة

