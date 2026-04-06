انتشال أربعة قتلى من تحت حطام مبنى في حيفا دمره صاروخ إيراني

أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، صباح الاثنين، انتشال جثث أربعة قتلى إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى في مدينة حيفا، كان قد تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ أُطلق من إيران مساء الأحد.

وقالت خدمة الإنقاذ: "بعد جهود معقدة استمرت طوال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، عُثر على أربعة أشخاص تحت الأنقاض وقد فارقا الحياة".

وكان عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء يبحثون منذ مساء الأحد بين أنقاض المبنى في حيفا الذي أصابه قصف صاروخي إيراني ودمره بالكامل.

وأصيب المبنى المؤلف من سبع طبقات بعد بضع دقائق من إعلان الجيش أنه رصد إطلاق صواريخ مصدرها إيران.

وتحدثت خدمة الإسعاف الإسرائيلية عن جرح أربعة أشخاص إصابة أحدهم (82 عاما) بالغة.

من جانبه، أكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ"، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه إيراني.

وأظهرت لقطات العشرات من عمال الإطفاء والإنقاذ وهم يعملون على أضواء المصابيح لإزالة حطام المبنى المدمر في محاولة للوصول إلى المفقودين.

وأظهرت الصور واللقطات التي نشرتها نجمة داود الحمراء تصاعد الدخان من أنقاض مبنى في منطقة مكتظة بالسكان، ووضع المسعفون نقالات على الطريق لنقل الجرحى.

