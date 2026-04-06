مستوطنون يحرقون منزلا وخيمتين ومركبات في اللبن الشرقية

أحرق مستوطنون، فجر يوم الاثنين، منزلا وخيمتين و3 مركبات، واعتدوا بالضرب على مواطنين في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس بلدي اللبن الشرقية يعقوب عويس، بأن مستوطنين هاجموا منطقة وادي اللبن الشمالي، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، وتم نقل اثنين منهم لتلقي العلاج في المستشفى.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا في المنطقة ذاتها منزلا، وخيمتين، و3 مركبات، وحاولوا سرقة رؤوس أغنام من المنطقة.

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن المستوطنين نفذوا 443 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر واحد، مستغلين حالة التوتر الإقليمي لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

